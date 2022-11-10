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4 часа назад

Кормье поставил Нурмагомедова выше Али, но не на первое место в своем рейтинге лучших бойцов за все время

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье в своих социальных сетях опубликовал топ 5 лучших бойцов за все время, поставив россиянина Хабиба Нурмагомедова на вторую строчку. Первое место в рейтинге спортсмена занял непобежденный боксер профессионал Флойд Мейвезер, на третьей строчке — абсолютный чемпион мира по боксу (1964–66 и 1974–78) в тяжелом весе Мохаммед Али. Далее расположились бойцы ММА Жорж Сен Пьер и Аманда Нуньес. Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гэтжи. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках. Хабиб трижды защитил титул чемпиона UFC.

Кормье поставил Нурмагомедова выше Али, но не на первое место в своем рейтинге лучших бойцов за все время
Фото: Матч ТВМатч ТВ
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