ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
35 минут назад

Бывший чемпион UFC включил Нурмагомедова в топ-5 лучших бойцов за все время

Lenta.ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье составил рейтинг лучших бойцов за все время. Его слова доступны на YouTube-канале ESPN MMA.

Экс- чемпион UFC включил Нурмагомедова в топ-5 лучших бойцов за все время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возглавил топ-5 американский боксер Флойд Мэйуэзер. На второе место в рейтинге Кормье поставил российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Замкнул тройку американский боксер Мухаммед Али. «Мухаммед Али не был непобежденным, я не могу поставить его выше», — объяснил Кормье.

На четвертое место он поставил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Джорджа Сент-Пьера. Замкнула топ-5 рейтинга двойная чемпионка UFC Аманда Нунес из Бразилии.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам смешанных единоборств.

MMA,Даниэль Кормье,Хабиб Нурмагомедов,Мухаммед Али,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители