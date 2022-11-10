Гаджиев высказался о бое Дзюбы и Емельяненко

Российский промоутер, глава лиги AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о потенциальном боксерском поединке между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и нападающим Артемом Дзюбой. Ранее Емельяненко заявил, что у футболиста есть великолепная возможность вызвать его на бой.
«Про организацию такого боя нет смысла говорить, это авантюра, которая ничем не закончится. Дзюбе сто лет не нужен бой с Емельяненко. Он в своем виде состоялся, зачем ему лезть в бои? Артем и титулы выиграл, и деньги заработал. Я не верю, что он выйдет в клетку против Емельяненко. На вид он кажется бескомпромиссным драчливым парнем. Но я догадываюсь, что он смог бы удивить в клетке», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».
Напомним, что сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. 3 ноября его контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» был расторгнут.
До этого он на протяжении семи лет играл в России за «Зенит». На его счету более 50 матчей в составе сборной России. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету 148 забитых мячей.