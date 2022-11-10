Гаджиев высказался о бое Дзюбы и Емельяненко

«Про организацию такого боя нет смысла говорить, это авантюра, которая ничем не закончится. Дзюбе сто лет не нужен бой с Емельяненко. Он в своем виде состоялся, зачем ему лезть в бои? Артем и титулы выиграл, и деньги заработал. Я не верю, что он выйдет в клетку против Емельяненко. На вид он кажется бескомпромиссным драчливым парнем. Но я догадываюсь, что он смог бы удивить в клетке», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».