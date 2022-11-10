ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Чемпион мира по грэпплингу Олег Сороканюк покончил с собой

Елена Прошина

Российский чемпион мира по грэмпплингу, президент Федерации панкратиона и смешанных единоборств Забайкалья Олег Сороканюк покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает «Чита.Ру».

Чемпион мира по грэпплингу Олег Сороканюк покончил с собой
Фото: СоцсетиСоцсети

Сообщается, что тело Сороканюка было обнаружено в спортивном зале в Чите. Родственники спортсмена считают, что его могли довести до самоубийства. По словам отца погибшего, последний являлся фигурантом расследования о событиях в детском лагере «Жемчужина».

Напомним, что осенью прошлого года одного из тренеров «Жемчужины» обвинили в нанесении детям побоев. По имеющейся информации, этого тренера нанял на должность именно Сороканюк.

Олег Сороканюк являлся трехкратным чемпионом России и чемпионом Европы по универсальному каратэ. Он также стал победителем мирового первенства по грэпплингу по версиям WUKF и МС.

Ранее стало известно о смерти Валерия Шашкина, бывшего сервисмена сборной России по биатлону.

MMA,Валерий Шашкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители