Чемпион мира по грэпплингу Олег Сороканюк покончил с собой

Российский чемпион мира по грэмпплингу, президент Федерации панкратиона и смешанных единоборств Забайкалья Олег Сороканюк покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает «Чита.Ру».

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Сообщается, что тело Сороканюка было обнаружено в спортивном зале в Чите. Родственники спортсмена считают, что его могли довести до самоубийства. По словам отца погибшего, последний являлся фигурантом расследования о событиях в детском лагере «Жемчужина».

Напомним, что осенью прошлого года одного из тренеров «Жемчужины» обвинили в нанесении детям побоев. По имеющейся информации, этого тренера нанял на должность именно Сороканюк.

Олег Сороканюк являлся трехкратным чемпионом России и чемпионом Европы по универсальному каратэ. Он также стал победителем мирового первенства по грэпплингу по версиям WUKF и МС.