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47 минут назад

Российский боец UFC Петросян рассказал, что за день перед поединком сгоняет шесть кг

Газета.Ru

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армен Петросян на своей странице в соцсетях рассказал, как проходит его весогонка.

Российский боец UFC рассказал, что за день перед поединком сгоняет шесть кг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я придерживаюсь специальной несложной диеты. Перестаю есть простые углеводы. У всех бойцов самым популярным методом сгонки лишнего веса является потоотделение. В последний день я сгоняю шесть килограммов. Сперва провожу тренировку, потом одеваю костюм-сауну и после иду в сауну, чтобы добить результат», – написал Петросян.

Петросян выступает на профессиональном уровне с 2018 года. Боец является бывшим чемпион AMC Fight Nights Global в полутяжелом весе. Петросян провел 10 поединков, в восьми из которых одержал победу. Также два поединка закончились поражением российского бойца. Последний поединок Петросян провел на турнире UFC 280. В этом бою он одержал победу над Эй Джей Добсоном единогласным решением судей.

MMA,Армен Петросян,
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