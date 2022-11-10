Российский боец UFC рассказал, что за день перед поединком сгоняет шесть кг

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армен Петросян на своей странице в соцсетях рассказал, как проходит его весогонка.

«Я придерживаюсь специальной несложной диеты. Перестаю есть простые углеводы. У всех бойцов самым популярным методом сгонки лишнего веса является потоотделение. В последний день я сгоняю шесть килограммов. Сперва провожу тренировку, потом одеваю костюм-сауну и после иду в сауну, чтобы добить результат», – написал Петросян.

Петросян выступает на профессиональном уровне с 2018 года. Боец является бывшим чемпион AMC Fight Nights Global в полутяжелом весе. Петросян провел 10 поединков, в восьми из которых одержал победу. Также два поединка закончились поражением российского бойца. Последний поединок Петросян провел на турнире UFC 280. В этом бою он одержал победу над Эй Джей Добсоном единогласным решением судей.