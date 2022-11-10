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42 минуты назад

Боец UFC Аллен назвал фаворита боя Чендлер – Порье

Чемпионат.com

Британский боец смешанных единоборств Арнольд Аллен, выступающий в полулёгком весе UFC, поделился мыслями о предстоящем поединке в промоушене между американцами Майклом Чендлером и Дастином Порье. По мнению Аллена, фаворитом противостояния является Порье.

Боец UFC Аллен назвал фаворита боя Чендлер – Порье
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я склоняюсь к Порье. Кажется, его арсенал несколько больше. Этот парень может здорово менять стойки, лучше боксирует. В конечном счёте, я думаю, что работа ног, а также боксёрские навыки Порье окажутся лучше. Да и защита у него вроде лучше. Не думаю, что он финиширует его, скорее, будет победа решением», — сказал Аллен на своём канале в YouTube.

Напомним, бой Чендлера и Порье состоится в ночь с 12 на 13 ноября мск.

MMA,Арнольд Аллен,Майкл Чендлер,
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