Боец UFC Аллен назвал фаворита боя Чендлер – Порье

«Я склоняюсь к Порье. Кажется, его арсенал несколько больше. Этот парень может здорово менять стойки, лучше боксирует. В конечном счёте, я думаю, что работа ног, а также боксёрские навыки Порье окажутся лучше. Да и защита у него вроде лучше. Не думаю, что он финиширует его, скорее, будет победа решением», — сказал Аллен на своём канале в YouTube.