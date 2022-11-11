ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Даниэль Кормье признался, в каком году ему следовало уйти из спорта

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что ему следовало завершить профессиональную карьеру гораздо раньше.

Кормье признался, в каком году ему следовало уйти из спорта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейчас я не могу так тренироваться, чтобы драться так, как хочу. Я дрался со Стипе Миочичем после операции на спине те два раза, это был не один и тот же бой. Я просто не мог бороться! Я должен был остановиться в 2018 году. Я должен был уйти после боя с Дерриком Льюисом. Тем более после операции на спине. Я был так сильно ограничен, что просто сходил с ума. В своих борцовских тренировках я перешёл от 30-40-минутных раундов и боёв к работе со скакалкой и борцовским движениям без физического контакта с бойцами. Это было безумие. Я не мог драться так, как хотел», — сказал Кормье Ариэлю Хельвани в программе «Час ММА».

MMA,Ариэль Хельвани,Даниэль Кормье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители