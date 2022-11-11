Чемпион мира покончил с собой в спортзале, где тренировал детей

"Мы, родители, писали в разные ведомства, в прокуратуру о том, что никакого дела не должно было быть, — сказала женщина в своем видео. — Эта история началась летом в лагере "Жемчужина". Родители, один из которых был сотрудником МВД, узнав, что у его ребенка синяк на коленке, начал махать корочкой и разыгрывать историю. Наших детей опрашивали без законных представителей, оказывали на них давление… Простите за эмоции. Но в залах по ММА старшие всегда наблюдают за младшими. Там был просто воспитательный момент, не более. Андрей не переходил грани дозволенного. Тем более Олег Сороканюк, которого мы, родители, знаем более десяти лет. Он заменил отца нашим детям. Он никогда никого не обижал, не бил, всегда воспитывал пацанов очень достойными людьми. Но ему с июля не давали никакого покоя. Начали проводить проверку по поводу превышения полномочий".