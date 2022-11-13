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40 минут назад

Китаянка Чжан победила Эспарзу и стала новой чемпионкой UFC в женском минимальном весе

Газета.Ruиещё 2

Китаянка Вейли Чжан стала новой чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женском минимальном весе, одержав победу в титульном поединке в рамках турнира UFC 281 в Нью-Йорке над американкой Карлой Эспарзой.

Китаянка Чжан стала новой чемпионкой UFC в женском минимальном весе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Китайская спортсменка досрочно завершила бой во втором раунде, выиграв удушающим приемом.

Статус претендентки на титул Чжан получила после победы над Йоанной Енджейчик на турнире UFC 275.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко ранее поделился мнением о женщинах в ММА.

«Вообще, в принципе, к женщинам в единоборствах я отношусь отрицательно. Но с большим уважением отношусь к девушкам, которые представляют нашу страну в этих видах спорта», — сказал Емельяненко.

Ислам Махачев столкнулся с серьезным осуждением из-за своего комментария после поединка между Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.

«Это не женский спорт», — написал в Махачев.

После публикации на россиянина обрушился шквал критики, из-за чего он был вынужден удалить пост.

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бе высказался о словах российской экс-биатлонистки Ольги Зайцевой о мобилизации. Россиянка заявила, что сама готова принять участие в мобилизации, потому что по роду деятельности умеет стрелять.

MMA,Ислам Махачев,Ольга Зайцева,Федор Емельяненко,
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