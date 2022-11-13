Китаянка Чжан стала новой чемпионкой UFC в женском минимальном весе

Китаянка Вейли Чжан стала новой чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женском минимальном весе, одержав победу в титульном поединке в рамках турнира UFC 281 в Нью-Йорке над американкой Карлой Эспарзой.

Китайская спортсменка досрочно завершила бой во втором раунде, выиграв удушающим приемом.

Статус претендентки на титул Чжан получила после победы над Йоанной Енджейчик на турнире UFC 275.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко ранее поделился мнением о женщинах в ММА.

«Вообще, в принципе, к женщинам в единоборствах я отношусь отрицательно. Но с большим уважением отношусь к девушкам, которые представляют нашу страну в этих видах спорта», — сказал Емельяненко.

Ислам Махачев столкнулся с серьезным осуждением из-за своего комментария после поединка между Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.

«Это не женский спорт», — написал в Махачев.

После публикации на россиянина обрушился шквал критики, из-за чего он был вынужден удалить пост.