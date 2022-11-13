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5 часов назад

Хабиб поздравил Дастина Порье с победой над Майклом Чендлером

Чемпионат.comиещё 2

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье с победой над соотечественником Майклом Чендлером.

Хабиб поздравил Дастина Порье с победой над Майклом Чендлером
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Поздравляю, Дастин. Это был потрясающий бой», — написал Хабиб в своих социальных сетях, добавив эмодзи «аплодисменты».

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В рамках главного карда Дастин Порье встречался с Майклом Чендлером. Поединок в лёгком весе завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Дастина в профессиональной карьере 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений.

UFC 281: Порье — Чендлер. Кто станет соперником Махачева?

MMA,Майкл Чендлер,Хабиб Нурмагомедов,
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