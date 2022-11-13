Махачев рассказал, когда начнёт задумываться о завершении карьеры

«На самом деле планов на будущее ещё не строил, времени не было. Планирую пока драться. У нас в зале есть молодые бойцы, выступающие в моей весовой категории. Пока могу выигрывать у них, то буду вступать. А если почувствую, что не могу справиться с конкуренцией с их стороны, то пойму, что перестал расти, начинаю идти на спад. Я не буду ждать, пока стану слабее и меня начнут побеждать. Как пойму, что перестал расти как боец — уйду», — рассказал Махачев в разговоре с YouTube-каналом «Обзор Press».