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1 час назад

Махачев рассказал, когда начнёт задумываться о завершении карьеры

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о том, когда он начнёт задумываться о завершении профессиональной карьеры.

Махачев рассказал, когда начнёт задумываться о завершении карьеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На самом деле планов на будущее ещё не строил, времени не было. Планирую пока драться. У нас в зале есть молодые бойцы, выступающие в моей весовой категории. Пока могу выигрывать у них, то буду вступать. А если почувствую, что не могу справиться с конкуренцией с их стороны, то пойму, что перестал расти, начинаю идти на спад. Я не буду ждать, пока стану слабее и меня начнут побеждать. Как пойму, что перестал расти как боец — уйду», — рассказал Махачев в разговоре с YouTube-каналом «Обзор Press».

Сейчас у Махачева 24 поединка в смешанных единоборствах и 23 победы.

MMA,Ислам Махачев,
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