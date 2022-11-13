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1 час назад

Чемпион UFC ответил на вызов Чимаева

Lenta.ru

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бразилец Алекс Перейра ответил на вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит YouTube-канал UFC.

Чемпион UFC ответил на вызов Чимаева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я готов подраться с любым соперником. У меня отличная команда, вместе с которой мы проделали отличную работу, так что я готов к любому вызову», — заявил спортсмен.

Боец отметил, что сейчас он очень быстро эволюционирует.

Ранее Чимаев бросил вызов Перейре. «Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал он, добавив, что готов провести поединок в Бразилии.

13 ноября Перейра стал чемпионом UFC в среднем весе. Он одержал победу техническим нокаутом над бывшим обладателем титула новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

Всего в профессиональной карьере бразилец провел восемь поединков и одержал семь побед. На счету Чимаева 12 побед в 12 встречах.

MMA,Хамзат Чимаев,Алекс Перейра,
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