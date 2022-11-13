Чемпион UFC ответил на вызов Чимаева

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бразилец Алекс Перейра ответил на вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит YouTube-канал UFC.

«Я готов подраться с любым соперником. У меня отличная команда, вместе с которой мы проделали отличную работу, так что я готов к любому вызову», — заявил спортсмен.

Боец отметил, что сейчас он очень быстро эволюционирует.

Ранее Чимаев бросил вызов Перейре. «Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал он, добавив, что готов провести поединок в Бразилии.

13 ноября Перейра стал чемпионом UFC в среднем весе. Он одержал победу техническим нокаутом над бывшим обладателем титула новозеландцем Исраэлем Адесаньей.