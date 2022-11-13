Федор Емельяненко назвал количество участвующих в спецоперации бойцов ММА

Порядка ста бойцов смешанных единоборств принимают участие в спецоперации на Украине, заявил президент Союза MMA России Федор Емельяненко. Об этом пишет «Российская газета».

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Емельяненко подчеркнул, что организация не ведет статистику по бойцам, но по косвенным данным можно понять, что «порядка 100 человек уже было там».

Ранее боец ММА Александр Емельяненко, средний брат Федора, рассказал, что самый младший из братьев, Иван, отправился добровольцем на спецоперацию.