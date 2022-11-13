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1 час назад

Федор Емельяненко назвал количество участвующих в спецоперации бойцов ММА

Илья Родин

Порядка ста бойцов смешанных единоборств принимают участие в спецоперации на Украине, заявил президент Союза MMA России Федор Емельяненко. Об этом пишет «Российская газета».

Федор Емельяненко назвал количество участвующих в спецоперации бойцов ММА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Емельяненко подчеркнул, что организация не ведет статистику по бойцам, но по косвенным данным можно понять, что «порядка 100 человек уже было там».

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Ранее боец ММА Александр Емельяненко, средний брат Федора, рассказал, что самый младший из братьев, Иван, отправился добровольцем на спецоперацию.

Александр одобрил решение брата. Он отметил, что Иван прошел военную службу, у него отличная боевая подготовка.

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