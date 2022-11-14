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3 часа назад

Нурмагомедов одной фразой оценил предстоящий бой Махачева с лучшим бойцом UFC

Lenta.ruиещё 2

Нурмагомедов одной фразой оценил предстоящий бой Махачева с лучшим бойцом UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов одной фразой оценил предстоящий титульный бой Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть», — написал Нурмагомедов и призвал Австралию готовиться к их приезду.

13 ноября стало известно, что Махачев проведет поединок с Волкановски, который является лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий. Бой в легком весе состоится на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом, Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации.

Всего Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых одержал 12 побед (из них 11 подряд). Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.

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