Нурмагомедов одной фразой оценил предстоящий бой Махачева с лучшим бойцом UFC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов одной фразой оценил предстоящий титульный бой Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть», — написал Нурмагомедов и призвал Австралию готовиться к их приезду.

13 ноября стало известно, что Махачев проведет поединок с Волкановски, который является лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий. Бой в легком весе состоится на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом, Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации.