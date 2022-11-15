ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
52 минуты назад

Коста: я вызывал Макгрегора на бой три раза, и в UFC давали согласие

Чемпионат.comиещё 4

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в UFC в средней весовой категории, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что три раза вызывал на поединок экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Коста: я вызывал Макгрегора на бой три раза
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Просто чтобы вы все знали, я вызывал Конора Макгрегора на бой три раза, и в UFC давали согласие, но он сказал, что в первый раз заболел, а теперь заявил, что уедет, чтобы насладиться Рождеством с семьёй», — написал Коста.

В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел 2 поражения. В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел 6 поражений.

MMA,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители