«Заберём всё». Хабиб — о бое Махачева и Волкановски

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу предстоящего поединка между своим товарищем Исламом Махачевым и чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски .

«Австралия, готовься. Мы летим на ваше поле, чтобы забрать всё, что у вас есть», — написал Нурмагомедов .

Бой Махачева и Волкановски пройёдт 12 февраля на турнире по смешанным единоборсвам UFC 284 в Перте (Австралия). Александр принял решение подняться в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул, которым владеем Махачев. Ислам вызвал на поединок Александра после победы над Чарльзом Оливейрой. Тот сразу же дал согласие.