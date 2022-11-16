Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

«А за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, он получит хороший апперкот», — такой фразой описал боец их возможное противостояние.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей. Коваленко выступает в поп-ММА с июля 2021 года. На его счету десять побед, три поражения и одна ничья.