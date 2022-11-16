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19 минут назад

Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

Lenta.ruиещё 6

Стал известен следующий соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Об этом сам спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко
Фото: ТАССТАСС

Емельяненко проведет бой по правилам ММА против видеоблогера Святослава Коваленко. Поединок пройдет в Москве 16 декабря на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

10 ноября появилась информация, что Емельяненко захотел подраться с футболистом Артемом Дзюбой.

«А за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, он получит хороший апперкот», — такой фразой описал боец их возможное противостояние.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей. Коваленко выступает в поп-ММА с июля 2021 года. На его счету десять побед, три поражения и одна ничья.

MMA,Артем Дзюба,Александр Емельяненко,
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