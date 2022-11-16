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47 минут назад

Чемпион Bellator сравнил цены в России и США

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков сравнил цены в России и США. Его слова доступны на YouTube-канале «Ушатайка».

Чемпион Bellator сравнил цены в России и США
Фото: BellatorBellator

«Тренируемся в Америке, живем напротив зала в гостинице. Машину сняли и ездим кушать. Нормально, но дороговато, намного дороже [чем в России]. На двоих долларов 25-30», — поделился чемпион Bellator в полутяжелом весе.

Немков рассказал, что в клубе «Александр Невский» в Старом Осколе, где он тренируется, стоимость обеда составляет около 100 рублей.

В ночь на 19 ноября в Чикаго Немков проведет повторный бой с Кори Андерсоном и будет защищать чемпионский пояс. Их предыдущий поединок завершился в третьем раунде после запрещенного удара американца головой в лицо россиянина. Судьи признали бой несостоявшимся. Всего на счету 29-летнего Немкова 14 побед при двух поражениях.

Ранее российский нападающий клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хендерсон Силвер Найтс» Павел Дорофеев сравнил жизнь в США и на родине.

«Главное впечатление — дорогая жизнь. В целом все дороже, чем в России», — заявил он.

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