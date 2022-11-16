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30 минут назад

Менеджер Емельяненко рассказал об итогах переговоров о поединке с Дзюбой

Газета.Ruиещё 1

Менеджер бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал об итогах переговоров с представителями российского нападающего Артема Дзюбы о возможном поединке между двумя спортсменами.

Менеджер Емельяненко рассказал об итогах переговоров о поединке с Дзюбой
Фото: ReutersReuters

"Связывались с агентом Дзюбы и предлагали определенную сумму, но ответ был следующим: "Артем в данный момент сфокусирован на футбольной карьере". Хотя, как мне кажется, пик Дзюбы в футболе уже прошел и ему потихоньку надо думать о дальнейших шагах", — приводит слова Бурчака "Матч ТВ".

Емельяненко несколько дней назад заявил, что хочет отомстить Дзюбе в боксерском поединке за всех российских болельщиков. Эта новость вызвала большой резонанс как в футбольных кругах, так и среди бойцов ММА. Футболист публично не высказывался о возможности проведения встречи с Емельяненко.

Дзюба в начале ноября покинул турецкий клуб "Адана Демирспор", в который перешел в августе 2022 года на правах свободного агента. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.

Ранее бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано обрушился с жесткой критикой на нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после скандального интервью португальца. В интервью The Sun португалец заявил о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед", а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага. Роналду сообщил, что любит "МЮ", но готов покинуть клуб.

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