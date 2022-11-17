Немков рассказал, чем удивил его Андерсон в первом бою

«У него борьба отличается от нашей, российской, можно так сказать. Я работал с вольниками дома, и в американской и российской борьбе есть отличия. Сейчас я приехал в Америку и работаю с американскими вольниками. Единственное, что меня удивило в Кори – это борьба», – сказал боец на пресс-конференции.