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1 час назад

Бойца UFC арестовали в аэропорту

Газета.Ru

Новозеландского бойца смешанного стиля (ММА) Исраэля Адесанью арестовали в аэропорту Нью-Йорка за провоз кастета. Об этом сообщает TMZ.

Бойца UFC арестовали в аэропорту
Фото: USA TODAY Sports/ReutersUSA TODAY Sports/Reuters

По данным источника, спортсмен был задержан полицией за провоз кастета, что является нарушением в штате Нью-Йорк. Согласно словам менеджера Адесаньи, кастет был подарен болельщиком, сам боец сотрудничал с представителями власти и в данный момент направляется домой.

13 ноября новозеландец лишился титула в среднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после поражения техническим нокаутом от Алекса Перейры из Бразилии.

33-летний Адесанья одержал в ММА 23 победы и потерпел два поражения.

Ранее менеджер бойца ММА Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал об итогах переговоров с представителями российского футболиста Артема Дзюбы о возможном поединке между двумя спортсменами.

Емельяненко несколько дней назад заявил, что хочет отомстить Дзюбе в боксерском поединке за всех российских болельщиков. Эта новость вызвала большой резонанс как в футбольных кругах, так и среди бойцов ММА. Футболист публично не высказывался о возможности проведения встречи с Емельяненко.

MMA,Алекс Перейра,
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