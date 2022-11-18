Усман Нурмагомедов может стать первым чемпионом Bellator из Дагестана

В ночь на 19 ноября в Чикаго состоится турнир Bellator 288, в со-главном бою которого сойдутся чемпион легкого веса бразилец Патрики Фрейре и россиянин Усман Нурмагомедов.
На счету уроженца Дагестана пятнадцать побед в пятнадцати схватках, но ближайший бой будет первым титульным в его карьере.
Несмотря на своеобразный дебют, Усман настроен решительно и заточен исключительно на успех.
«Для меня большая честь выиграть этот пояс и привезти его в свою республику, в Дагестан, куда уже привез Ислам пояс UFC, а до этого привозил Хабиб. Моя цель – положить этот пояс в зал школы Абдулманапа Нурмагомедова. Это укрепит наше наследие», - заявил российский боец, который в случае успеха станет первым чемпионом промоушена Bellator из Дагестана.