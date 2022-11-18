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3 часа назад

Усман Нурмагомедов может стать первым чемпионом Bellator из Дагестана

Inc-Newsиещё 1

В ночь на 19 ноября в Чикаго состоится турнир Bellator 288, в со-главном бою которого сойдутся чемпион легкого веса бразилец Патрики Фрейре и россиянин Усман Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов может стать первым чемпионом Bellator из Дагестана
Фото: Inc-NewsInc-News

На счету уроженца Дагестана пятнадцать побед в пятнадцати схватках, но ближайший бой будет первым титульным в его карьере.

Несмотря на своеобразный дебют, Усман настроен решительно и заточен исключительно на успех.

«Для меня большая честь выиграть этот пояс и привезти его в свою республику, в Дагестан, куда уже привез Ислам пояс UFC, а до этого привозил Хабиб. Моя цель – положить этот пояс в зал школы Абдулманапа Нурмагомедова. Это укрепит наше наследие», - заявил российский боец, который в случае успеха станет первым чемпионом промоушена Bellator из Дагестана.

MMA,Усман Нурмагомедов,
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