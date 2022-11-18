Хабиб — Усману Нурмагомедову: просто делай, да

Экс-чемпион промоушена UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подбодрил своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в преддверии его противостояния с представителем Бразилии Патрики Фрейре в титульном поединке на Bellator.

Поединок между Усманом и Патрики пройдёт на турнире по смешанным единоборствам Bellator 288. Спортивное шоу состоится в эти выходные в Чикаго. В активе 24-летнего Усмана 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, из них восемь были добыты нокаутами. На счету Фрейре 34 боя, в 24 из которых им были одержаны победы, а в десяти он терпел поражения.