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1 час назад

Хабиб — Усману Нурмагомедову: просто делай, да

Чемпионат.comиещё 2

Экс-чемпион промоушена UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подбодрил своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в преддверии его противостояния с представителем Бразилии Патрики Фрейре в титульном поединке на Bellator.

Хабиб — Усману Нурмагомедову: просто делай, да
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Просто делай, да», — написал Хабиб.

Поединок между Усманом и Патрики пройдёт на турнире по смешанным единоборствам Bellator 288. Спортивное шоу состоится в эти выходные в Чикаго. В активе 24-летнего Усмана 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, из них восемь были добыты нокаутами. На счету Фрейре 34 боя, в 24 из которых им были одержаны победы, а в десяти он терпел поражения.

Самые успешные братья в мире ММА.

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