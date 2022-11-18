Хабиб Нурмагомедов пропустит бой брата из-за проблем с визой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пропустит бой своего брата Усмана Нурмагомедова с бразильцем Патрисио Фрейре из-за проблем с визой. Об этом сообщает Sport24.

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«Не получилось, Хабиб ждет визу. Если бы не это, он бы обязательно присутствовал. По сути, это самый важный бой в карьере Усмана», — пояснил двоюродный брат Нурмагомедовых Умар.

Он заявил, что боец все равно сделает все возможное, чтобы победить и привезти в Дагестан чемпионский пояс Bellator.

31 октября Фрейре пожаловался на травлю перед боем с Нурмагомедовым. «Русские парни пишут мне дерьмо в социальных сетях. Они каждый день пишут какую-то чушь, оскорбляют меня. Но мне на них наплевать, я уничтожу Усмана», — заявил бразилец.

22-летний Усман Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе серия из 12 побед. На счету Фрейре 34 победы и пять поражений в поединках по правилам MMA.