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1 час назад

Михаил Рагозин дал категоричный прогноз на исход боя Минеев — Родригес

Чемпионат.com

Боец екатеринбургской Академии единоборств РМК Михаил Рагозин дал прогноз на поединок по правилам кикбоксинга между россиянином Владимиром Минеевым и бразильцем Фернандо Родригесом.

Рагозин дал категоричный прогноз на исход боя Минеев — Родригес
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Что касается боя Минеева и Родригеса, могу сказать, что это лёгкий бой будет для него. Если бы они по ММА дрались, то габариты соперника какую-то роль бы сыграли. Было бы посложнее. А тут, я думаю, он просто будет медленной мишенью для Вовы Минеева. Я не знаю, вырубит он его или не вырубит. Тут как получится. Но выиграет он без проблем», — сказал Рагозин в беседе с редактором отдела единоборств «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Поединок между Минеевым и Родригесом состоится сегодня, 18 ноября.

MMA,Михаил Рагозин,Фернандо Родригес,Владимир Минеев,Игорь Брагин,
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