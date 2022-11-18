Рагозин дал категоричный прогноз на исход боя Минеев — Родригес

«Что касается боя Минеева и Родригеса, могу сказать, что это лёгкий бой будет для него. Если бы они по ММА дрались, то габариты соперника какую-то роль бы сыграли. Было бы посложнее. А тут, я думаю, он просто будет медленной мишенью для Вовы Минеева. Я не знаю, вырубит он его или не вырубит. Тут как получится. Но выиграет он без проблем», — сказал Рагозин в беседе с редактором отдела единоборств «Чемпионата» Игорем Брагиным.