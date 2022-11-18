Хабиб не получил визу в США и пропустит титульный бой брата

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что не будет присутствовать в Чикаго, где в этот уикенд состоится турнир Bellator 288. Хабиб пожелал удачи соотечественнику Имамшафи Алиеву и двоюродному брату Усману Нурмагомедову, которые выступят на турнире. Ранее сообщалось, что у Хабиба закончилась виза в США, и он подал документы на новую.
«На этот раз меня рядом с вами не будет, но в любом случае драться придётся вам самим, удачи вам, Братишки», — написал Хабиб.
Напомним, Усман Нурмагомедов на Bellator 288 проведёт титульный бой в лёгком весе с бразильцем Патрики Фрейре, а Алиев сразится с Шоном Фэллоном.