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26 минут назад

Хабиб не получил визу в США и пропустит титульный бой брата на Bellator 288

Чемпионат.comиещё 1

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что не будет присутствовать в Чикаго, где в этот уикенд состоится турнир Bellator 288. Хабиб пожелал удачи соотечественнику Имамшафи Алиеву и двоюродному брату Усману Нурмагомедову, которые выступят на турнире. Ранее сообщалось, что у Хабиба закончилась виза в США, и он подал документы на новую.

Хабиб не получил визу в США и пропустит титульный бой брата
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На этот раз меня рядом с вами не будет, но в любом случае драться придётся вам самим, удачи вам, Братишки», — написал Хабиб.

Напомним, Усман Нурмагомедов на Bellator 288 проведёт титульный бой в лёгком весе с бразильцем Патрики Фрейре, а Алиев сразится с Шоном Фэллоном.

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