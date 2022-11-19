Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков победил американца Кори Андерсона в повторном поединке за чемпионский пояс Гран-при Bellator ("Беллатор") в полутяжелом весе. Турнир Bellator 288 прошел в ночь на субботу в Чикаго.

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Немков победил единогласным решением судей. За победу в Гран-при россиянин получит $1 млн.

Первый поединок Немков и Андресон провели 16 апреля. Бой был признан несостоявшимся после того, как американец рассек головой бровь россиянина.