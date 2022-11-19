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3 часа назад

Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

ТАССиещё 4

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков победил американца Кори Андерсона в повторном поединке за чемпионский пояс Гран-при Bellator ("Беллатор") в полутяжелом весе. Турнир Bellator 288 прошел в ночь на субботу в Чикаго.

Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Немков победил единогласным решением судей. За победу в Гран-при россиянин получит $1 млн.

Первый поединок Немков и Андресон провели 16 апреля. Бой был признан несостоявшимся после того, как американец рассек головой бровь россиянина.

Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе 21 августа 2020 года. Боец провел третью защиту титула. На счету 30-летнего спортсмена теперь 15 побед и 2 поражения в MMA. У 33-летнего Андерсона 16 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах.

MMA,Кори Андерсон,Вадим Немков,
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