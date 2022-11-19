Стало известно, когда чемпион Bellator Немков проведет следующий бой

Чемпион Bellator в полутяжелом весе российский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков проведет следующий поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро, сообщает официальный сайт промоушена.

Бой пройдет в рамках турнира Bellator 290 4 февраля в калифорнийском Инглвуде. Там же состоится заключительный поединок в карьере Федора Емельяненко - против Райана Бейдера. Напомним, Немков на турнире Bellator 288 в Чикаго одержал победу над американцем Кори Андерсоном. Судьи присудили Немкову победу единогласно.

Россиянин защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, также он остается непобежденным в боях под эгидой организации. В общей сложности в ММА Немков провел 18 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения.