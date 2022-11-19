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59 минут назад

Чемпион Bellator Немков проведет следующий бой 4 февраля с Ромеро

Газета.Ru

Чемпион Bellator в полутяжелом весе российский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков проведет следующий поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро, сообщает официальный сайт промоушена.

Стало известно, когда чемпион Bellator Немков проведет следующий бой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бой пройдет в рамках турнира Bellator 290 4 февраля в калифорнийском Инглвуде. Там же состоится заключительный поединок в карьере Федора Емельяненко - против Райана Бейдера. Напомним, Немков на турнире Bellator 288 в Чикаго одержал победу над американцем Кори Андерсоном. Судьи присудили Немкову победу единогласно.

Россиянин защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, также он остается непобежденным в боях под эгидой организации. В общей сложности в ММА Немков провел 18 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что количество обвинительных приговоров российских спортсменов по делам о нарушении антидопинговых правил на основе базы данных Laboratory Information Management System (LIMS) возросло до 166. WADA также заявило, что в декабре будет запущен трехэтапный процесс восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

MMA,Кори Андерсон,Вадим Немков,Федор Емельяненко,Всемирное антидопинговое агентство,
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