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2 часа назад

Федор Емельяненко обратился к брату Нурмагомедова

Lenta.ruиещё 3

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратился к двоюродному брату бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усману, завоевавшему чемпионский титул Bellator в легком весе.

Федор Емельяненко обратился к брату Нурмагомедова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен заявил, что победа Нурмагомедова доказала, что российская школа ММА — одна из лучших. «Два чемпионских пояса у наших ребят. Я уверен, что они еще очень долго будут держать их в своих руках и радовать своими победами!» — написал он.

19 ноября Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Патриком Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в легком весе.

В главном поединке вечера россиянин Вадим Немков одержал победу над американцем Кори Андерсоном единогласным решением судей. Он защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

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