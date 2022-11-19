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1 час назад

Конор Макгрегор высказался о возможном возращении в UFC

Чемпионат.comиещё 1

Чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался в социальных сетях о возможном возращении в клетку организации.

Конор Макгрегор высказался о возможном возращении в UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Последний удар перед переломом. В этом весь я. Взволнован возвращением и желанием доказать, что с моей опорой всё в порядке! Марафон – это не спринт», – написал боец, приложив фотографию третьего поединка с американцем Дастином Порье.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в трилогии с Порье техническим нокаутом. За считанные секунды до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.

MMA,Конор Макгрегор,
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