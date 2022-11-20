Чимаев бросил вызов бразильскому бойцу

«Гилберт, если Алек Алекс [Перейра] не готов, давай снова подеремся в Бразилии », — написал Чимаев , предложив Бернсу перейти из полусреднего веса в средний.

«Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал он.

Чимаев уже встречался с Бернсом 10 апреля в американском Джексонвилле на турнире в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Шведу присудили победу решением судей со счетом 29:28.

Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету Бернса 20 побед и 5 поражений в 25 встречах.