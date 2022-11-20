ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 минут назад

Чимаев бросил вызов бразильскому бойцу

Lenta.ru

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев вызвал на бой бразильца Гилберта Бернса. Спортсмены обсудили возможный поединок в Twitter.

Чимаев бросил вызов бразильскому бойцу
Фото: UFC RussiaUFC Russia

«Гилберт, если АлекАлекс [Перейра] не готов, давай снова подеремся в Бразилии», — написал Чимаев, предложив Бернсу перейти из полусреднего веса в средний.

Соперник ответил, что готов сменить категорию.

13 ноября Чимаев бросил вызов бразильцу Алексу Перейре.

«Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал он.

Чимаев уже встречался с Бернсом 10 апреля в американском Джексонвилле на турнире в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Шведу присудили победу решением судей со счетом 29:28.

Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету Бернса 20 побед и 5 поражений в 25 встречах.

MMA,Хамзат Чимаев,Алекс Перейра,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители