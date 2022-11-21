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2 часа назад

Чемпион Bellator подарил чек на миллион долларов фанату в США

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал, что отдал фанату подарочный чек на миллион долларов. Его слова передает Metaratings.

Чемпион Bellator подарил чек на миллион долларов фанату в США
Фото: СоцсетиСоцсети

«Мы выезжали из гостиницы чуть раньше времени. К нам подошли фанаты. Подарил чек кому-то из них», — поделился спортсмен.

Он отметил, что у него было много вещей, поэтому памятную табличку, на которой написали его имя и сумму выигрыша, пришлось бы все равно оставить в США.

19 ноября в главном поединке турнира Bellator 288 Немков одержал победу над американцем Кори Андерсоном единогласным решением судей. Россиянин защитил титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе, выиграв Гран-при и один миллион долларов.

В августе Немков заявил о желании перейти в Абсолютный бойцовский чемпионат после истечения контракта с Bellator. Он подчеркнул, что для этого нужно активно вести переговоры.

MMA,Кори Андерсон,Вадим Немков,
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