Хабиб объяснил, почему не считает себя «приятным тренером»

«Что нужно для того, чтобы стать моим учеником? Во-первых, вы должны следовать моим правилам. И это нелегко. Я не считаю себя приятным тренером. Я приятный человек. Я приятный человек, но как тренер… я не такой. И это не шутки. Вы должны потренироваться с нами, и тогда вы перестанете улыбатьс