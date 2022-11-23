«Даже присутствовать там не хотел бы»: Махачев — про поп-бокс

«Я — боец ММА. И я буду продолжать выступать в своем виде спорта. У меня с деньгами нет проблем, друзей много, у кого есть деньги. Если нужны будут, то помогут. За деньгами я не буду идти туда. Какой бокс ты имеешь в виду, я тоже понял. Это не наше дело, такие вещи, которые они там себе позволяют — я бы даже присутствовать там не хотел бы, не то что участвовать», — сказал Махачев на пресс-конференции.