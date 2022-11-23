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6 часов назад

Российско-ирландский боец Лобов подал в суд на экс-чемпиона UFC Макгрегора

Газета.Ru

Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артем Лобов подал в суд на бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Российско-ирландский боец подал в суд на Макгрегора
Фото: Газета.ру Газета.ру

Лобов заявил, что именно он придумал идею производства ирландской марки виски Proper No. Twelve. Россиянин требует у Макгрегора 5% доли от продажи контрольного пакета акций.

В апреле 2021 года сообщалось, что Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски за $600 млн.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор заявил, что рассматривает возможность покупки клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».

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