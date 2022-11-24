Еще один российский боец ММА поборется за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев получил право провести поединок за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем, сообщает Telegram-канал UFC Russia.

Об этом стало известно после того, как чех Иржи Прохазка, являвшийся обладателем чемпионского пояса в этой весовой категории, принял решение освободить титул из-за тяжелой травмы плеча.

Напомним, что Прохазка стал чемпионом после победы над бразильцем Гловером Тейшейрой на UFC 275.

Теперь поединок 30-летнего Анкалаева и Блаховича станет главным на турнире UFC 282, который пройдет 10 декабря 2022 года.

На турнире UFC 277 Анкалаев ранее встретился с представителем Британии Энтони Смитом и отправил его в нокаут. Всего на счету российского бойца 19 поединков в рамках смешанных единоборств: все 19 боев заканчивались в его пользу.

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