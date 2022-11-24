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3 часа назад

Еще один российский боец ММА получил право сразиться за титул чемпиона UFC

Газета.Ru

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев получил право провести поединок за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем, сообщает Telegram-канал UFC Russia.

Еще один российский боец ММА поборется за титул чемпиона UFC
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом стало известно после того, как чех Иржи Прохазка, являвшийся обладателем чемпионского пояса в этой весовой категории, принял решение освободить титул из-за тяжелой травмы плеча.

Напомним, что Прохазка стал чемпионом после победы над бразильцем Гловером Тейшейрой на UFC 275.

Теперь поединок 30-летнего Анкалаева и Блаховича станет главным на турнире UFC 282, который пройдет 10 декабря 2022 года.

На турнире UFC 277 Анкалаев ранее встретился с представителем Британии Энтони Смитом и отправил его в нокаут. Всего на счету российского бойца 19 поединков в рамках смешанных единоборств: все 19 боев заканчивались в его пользу.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин мог бы вывести команду США в полуфинал чемпионата мира в Катаре, настолько сильным специалистом он является.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

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