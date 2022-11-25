Брат Нурмагомедова оценил запрет на российский флаг в Bellator

«Они могут ставить, могут не ставить российские флаги. Это, возможно, их расстраивает, что пояса летят в Россию. А так факт, что пояса в России, ставят они флаги или нет», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что выступления без флага не играют большой разницы.