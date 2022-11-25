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1 час назад

Бразильский боец назвал причину отказа от боя с россиянином за пояс UFC

Lenta.ru

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Гловер Тейшейра заявил, что отказался от боя за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Магомедом Анкалаевым из-за нехватки времени на подготовку. Его слова приводит Middle Easy.

Бразильский боец назвал причину отказа от боя с россиянином за пояс UFC
Фото: LentaLenta

Тейшера должен был сразиться с чехом Иржи Прохазкой, однако соперник снялся с поединка из-за травмы.

«Анкалаев совсем другой боец. У него другой стиль, он левша», — пояснил бразилец.

Он добавил, что готов был встретиться с Анкалаевым позже в Бразилии, однако в UFC не согласились на перенос и нашли для россиянина нового соперника.

Анкалаев поборется за титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. Встреча пройдет 10 декабря в Лаг-Вегасе на турнире UFC 282.

30-летний Анкалаев одержал 9 побед подряд в UFC. Всего на счету россиянина 17 выигранных боев при единственном поражении. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед и 9 поражений.

MMA,Ян Блахович,
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