Бразильский боец назвал причину отказа от боя с россиянином за пояс UFC

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Гловер Тейшейра заявил, что отказался от боя за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Магомедом Анкалаевым из-за нехватки времени на подготовку. Его слова приводит Middle Easy.

Фото: Lenta Lenta

Тейшера должен был сразиться с чехом Иржи Прохазкой, однако соперник снялся с поединка из-за травмы.

«Анкалаев совсем другой боец. У него другой стиль, он левша», — пояснил бразилец.

Он добавил, что готов был встретиться с Анкалаевым позже в Бразилии, однако в UFC не согласились на перенос и нашли для россиянина нового соперника.

Анкалаев поборется за титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем. Встреча пройдет 10 декабря в Лаг-Вегасе на турнире UFC 282.