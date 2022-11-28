Кадыров предложил звездам UFC записаться в ряды добровольцев

«На этот раз с желанием посетить знаменитый университет выступили звезды UFC Камару Усман, Генри Сехудо и Джастин Гейджи.



Они с большим удовольствием пообщались с нашими инструкторами, отработали различные приемы тактической стрельбы и военной подготовки.



Теперь бойцы смогут смело записаться в добровольцы и послужить интересам нашей страны», — написал Кадыров.