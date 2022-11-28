Кадыров предложил звездам UFC записаться в ряды добровольцев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своих соцсетях рассказал о посещении звездами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усманом, Генри Сехудо и Джастином Гейджи Российского университета спецназа.
«На этот раз с желанием посетить знаменитый университет выступили звезды UFC Камару Усман, Генри Сехудо и Джастин Гейджи.
Они с большим удовольствием пообщались с нашими инструкторами, отработали различные приемы тактической стрельбы и военной подготовки.
Теперь бойцы смогут смело записаться в добровольцы и послужить интересам нашей страны», — написал Кадыров.
Камару Усман занимает 4 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории и первую строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе. Летом 2022 он проиграл титульный бой в этой весовой категории Леону Эдвардсу.
Генри Сехудо является олимпийским чемпионом 2008 года в вольной борьбе и бывшим чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе.
Джастин Гейджи является бывшим временным чемпионом UFC в легком весе.