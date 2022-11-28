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1 час назад

Кадыров предложил посетившим Чечню звездам UFC записаться в ряды добровольцев

Газета.Ruиещё 4

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своих соцсетях рассказал о посещении звездами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усманом, Генри Сехудо и Джастином Гейджи Российского университета спецназа.

Кадыров предложил звездам UFC записаться в ряды добровольцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На этот раз с желанием посетить знаменитый университет выступили звезды UFC Камару Усман, Генри Сехудо и Джастин Гейджи.

Они с большим удовольствием пообщались с нашими инструкторами, отработали различные приемы тактической стрельбы и военной подготовки.

Теперь бойцы смогут смело записаться в добровольцы и послужить интересам нашей страны», — написал Кадыров.

Камару Усман занимает 4 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории и первую строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе. Летом 2022 он проиграл титульный бой в этой весовой категории Леону Эдвардсу.

Генри Сехудо является олимпийским чемпионом 2008 года в вольной борьбе и бывшим чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе.

Джастин Гейджи является бывшим временным чемпионом UFC в легком весе.

MMA,Леон Эдвардс,Генри Сехудо,Рамзан Кадыров,
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