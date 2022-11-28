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1 час назад

Макгрегор: я раздробил плюсневые кости в стопе за три недели до боя с Хабибом

Чемпионат.comиещё 2

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором рассказал о травме, которую он получил перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор: я раздробил плюсневые кости в стопе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я раздробил плюсневые кости в стопе за три недели до боя с Хабибом и всё равно смог ходить. Не все травмы одинаковы. Вы увидите всё это на Netflix», — написал Конор.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин победил болевым приёмом в четвёртом раунде, нанеся ирландцу второе поражение в организации. Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в завершающем поединке трилогии с Порье техническим нокаутом. За несколько секунд до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.

MMA,Конор Макгрегор,Netflix,
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