Александр Емельяненко рассказал, за что его бил брат Федор

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал в интервью YouTube-канала Kimchi MMA о своих текущих планах, поединках, а также о том, как ему ранее доставалось от старшего брата Федора за то, что он ел его протеин из банки.

Емельяненко пояснил, что брат Федор занимался бодибилдингом. У него были книги по развитию тела, энциклопедии, а также большая банка протеина.

Александр пользовался каждым удобным случаем, чтобы полакомиться протеином. Старший брат отслеживал количество продукта в банке и наказывал среднего, если тот нарушал обещание не прикасаться к ней.

«Он уйдет куда-то, откроешь баночку, ложечку куда-то там, потом положишь, закрыл, счастливый ушел, съел. Приходишь потом, он уже зовет, спрашивает: «Ты че мой протеин ел?!», - рассказал Александр.

Он добавил, что не признавался в проступках, но брат все равно бил его. О том, что количество протеина уменьшилось, он узнавал то по крошкам, то по разводам на банке, то по другим признакам.