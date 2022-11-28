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55 минут назад

Хабиб: «Для меня мама – целый мир. Я до сих пор живу с ней в одном доме. Обращаюсь с ней, словно она королева»

Sports.ruиещё 1

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об обещании, данное им матери, завершить карьеру в ММА.

Хабиб: «Для меня мама – целый мир. Обращаюсь с ней, словно она королева»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Эта беседа между мной и моей мамой стала знаменитой, потому что я пообещал ей, что закончу карьеру. Но есть много вещей, о которых люди нич

Я не только следую обещанию, данному матери. Я следую всем вещам, которые говорит мама. У тебя может быть много детей и друзей, все о чем пожелаешь, но у тебя никогда не будет другой мамы. У тебя только одна мать. И для меня – она все.

Я люблю маму по миллиону причин. Знаю, что в Дагестане и не только у многих людей не складываются отношения с родителями. Я этого не понимаю. Как можно ссориться с родителями?

Для меня мама – целый мир. Я до сих пор живу с ней в одном доме. Я обращаюсь с ней, словно она королева», – сказал Нурмагомедов.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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