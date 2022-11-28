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14 минут назад

Исмаилов и Шлеменко высказались о потере части гонорара из-за изменения курса доллара

Чемпионат.com

Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко отреагировали на потерю части гонорара за их бой из-за изменения курса доллара.

Исмаилов и Шлеменко высказались о потере части гонорара из-за курса доллара
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Каково это, потерять 4,25 млн за один вечер?», — спросил журналист на пресс-конференции.

«Прямо сейчас ты меня раздражаешь, если честно! Конкретно тем, что говоришь о том, что куда-то утекают мои 4 миллиона. Я вес гоняю, мы прямо сейчас можем с тобой подраться. Ничего от меня не уходит. Всё, что должно быть у меня, у меня будет. А что не должно, этого у меня нет. Прекрати такие дела, порешали?», — передаёт слова Магомеда Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

«А что сказать? Курсы-то разные бывают. По какому курсу какого банка смотрим? А какой курс на 3-е декабря будет? Я думаю — большой будет», — ответил на этот вопрос Шлеменко.

Бой Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в Екатеринбурге. В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью. Что касается Исмаилова, то он ранее встречался с представителем Сербии Александром Иличем. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

MMA,Магомед Исмаилов,Александр Шлеменко,Сергей Сорокин,
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