Исмаилов и Шлеменко высказались о потере части гонорара из-за курса доллара

«Прямо сейчас ты меня раздражаешь, если честно! Конкретно тем, что говоришь о том, что куда-то утекают мои 4 миллиона. Я вес гоняю, мы прямо сейчас можем с тобой подраться. Ничего от меня не уходит. Всё, что должно быть у меня, у меня будет. А что не должно, этого у меня нет. Прекрати такие дела, порешали?», — передаёт слова Магомеда Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.