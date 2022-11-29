Чимаев ответил Перейре, обвинившему его в отказе от боя с ним на UFC 283

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал слова чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) представителя Бразилии Алекса Перейры в свой адрес. Ранее тот заявил, что сделал предложение руководству промоушена об организации поединка в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) с Хамзатом, но получил отказ от него.