Чимаеву не предлагали бой против чемпиона UFC Перейры

Представляющему Швецию уроженцу Чеченской Республики бойцу Хамзату Чимаеву не поступало предложений о поединке против обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Алекса Перейры . Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель Чимаева.

Ранее Перейра заявил порталу MMA Fighting, что предлагал Чимаеву провести бой на турнире UFC 283 21 января 2023 года. Но, по словам бразильца, Чимаев отказался проводить с ним поединок в весовой категории до 93 кг.

"Во-первых, Хамзату никто не предлагал этот бой. Во-вторых, зачем нам бой в другой весовой категории, да еще и без титула?" - сказал собеседник агентства.

Чимаев выступает в полусреднем и среднем весе. На его счету 12 побед и ни одного поражения. Перейра победил нокаутом Исраэля Адесанью 13 ноября и стал чемпионом UFC в среднем весе. На его счету семь побед и одно поражение в ММА.