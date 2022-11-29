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57 минут назад

Чимаеву не предлагали бой против чемпиона UFC Перейры

ТАСС

Представляющему Швецию уроженцу Чеченской Республики бойцу Хамзату Чимаеву не поступало предложений о поединке против обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Алекса Перейры. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель Чимаева.

Чимаеву не предлагали бой против чемпиона UFC Перейры
Фото: СоцсетиСоцсети

Ранее Перейра заявил порталу MMA Fighting, что предлагал Чимаеву провести бой на турнире UFC 283 21 января 2023 года. Но, по словам бразильца, Чимаев отказался проводить с ним поединок в весовой категории до 93 кг.

"Во-первых, Хамзату никто не предлагал этот бой. Во-вторых, зачем нам бой в другой весовой категории, да еще и без титула?" - сказал собеседник агентства.

Чимаев выступает в полусреднем и среднем весе. На его счету 12 побед и ни одного поражения. Перейра победил нокаутом Исраэля Адесанью 13 ноября и стал чемпионом UFC в среднем весе. На его счету семь побед и одно поражение в ММА.

MMA,Хамзат Чимаев,Алекс Перейра,
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