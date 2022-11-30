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1 час назад

Тренер Оливейры объяснил решение отвергнуть предложение UFC о реванше с Махачевым

Чемпионат.comиещё 2

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, рассказал, что промоушен Даны Уайта предлагал его подопечному провести реванш с россиянином Исламом Махачевым в январе в Бразилии на UFC 283, однако команда приняла решение отвергнуть это предложение.

Тренер Оливейры объяснил решение отвергнуть предложение UFC о реванше с Махачевым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Раньше мы проявили повышенный интерес к бою в Рио. Как только их поединок закончился, уже через неделю, UFC вышли с нами на связь и сказали, что дадут нам возможность драться в Рио. Они очень добры к нам. Мы поддерживаем хорошие отношения. Мы могли согласиться или отказаться от этого предложения. Я много разговаривал с Чарльзом. Он не травмирован, просто переживает эмоциональный стресс. Чарльз был единственным бойцом, который встречался с пятью лучшими соперниками в течение года. А ведь чемпионы, как правило, прячутся, хотят лишь один бой в году. Но не Чарльз. Однако бой состоялся бы очень скоро. И мы решили, что будет лучше предоставить Чарльзу более чем заслуженный отпуск», — приводит слова Лимы SUPER LUTAS.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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