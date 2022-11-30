Перейра поддел Чимаева. Тот ответил

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Алекс Перейра разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав кадры поединка двух мужчин, подшутив над шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Ранее Перейра говорил, что делал предложение руководству UFC об организации поединка в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) с Хамзатом, но получил отказ от Чимаева. Позже Хамзат опроверг слова Алекса, заявив при этом, что в случае их поединка он быстро финиширует его.