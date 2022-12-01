Емельяненко объяснил, почему избегает драк на улице

«Я избегаю драк на улице. Во-первых, потому что я умею бить. Я могу очень сильно травмировать человека. Во-вторых, сейчас такие люди пошли, не ожидаешь от него... Он вроде идет, а в рукаве у него нож. Чуть отвлекся — он тебя пырнул и побежал», — сказал Емельяненко.