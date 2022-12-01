Емельяненко объяснил, почему избегает драк на улице

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что избегает уличных драк. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Я избегаю драк на улице. Во-первых, потому что я умею бить. Я могу очень сильно травмировать человека. Во-вторых, сейчас такие люди пошли, не ожидаешь от него... Он вроде идет, а в рукаве у него нож. Чуть отвлекся — он тебя пырнул и побежал», — сказал Емельяненко.
Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко. Последний бой Александр провел на голых кулаках с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Тот бой закончился победой Емельяненко.
Ранее Александр Емельяненко рассказал, что подарил главе Чечни Рамзану Кадырову некоторые свои чемпионские пояса.