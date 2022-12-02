Бой Дениса Лаврентьева на RCC 13 отменён

Поединок россиянина Дениса Лаврентьева и представителя Бразилии Фелипе Колареса, запланированный на RCC 13, отменён. Бразильский боец начал испытывать проблемы со здоровьем во время финального этапа весогонки. Менеджмент лиги, команда бойца и медики приняли решение отменить поединок. Сообщается, что они рассмотрят возможность переноса боя на следующий год. Оперативной замены для Дениса пока найти не удалось.