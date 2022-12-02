Российский боец ММА объявил о намерении начать политическую карьеру

«Несмотря на весь хейт и на нежелание тех, кто грабит нашу страну, я собираюсь заняться политической карьерой и сделать это для людей.



Политика — в моем понимании — не для заработка денег. Поэтому я сейчас занимаюсь карьерой. Но, естественно, я собираю знания для того, чтобы сделать жизнь лучше для себя и для своего народа. И у меня получится, я уверен», — приводит слова Шлеменко «РБК Спорт».