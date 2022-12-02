Российский боец ММА объявил о намерении начать политическую карьеру

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко заявил о намерении начать политическую карьеру.
«Несмотря на весь хейт и на нежелание тех, кто грабит нашу страну, я собираюсь заняться политической карьерой и сделать это для людей.
Политика — в моем понимании — не для заработка денег. Поэтому я сейчас занимаюсь карьерой. Но, естественно, я собираю знания для того, чтобы сделать жизнь лучше для себя и для своего народа. И у меня получится, я уверен», — приводит слова Шлеменко «РБК Спорт».
3 декабря Шлеменко проведет поединок с Магомедом Исмаиловым.
26 августа Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу на турнире по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship (RCC). Илич нокаутировал россиянина через 20 секунд после начала первого раунда.
Это поражение стало 14-м для Шлеменко. Всего на его счету 75 боев, в 61 из которых он одержал победу. Один поединок признали несостоявшимся.