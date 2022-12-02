ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
44 минуты назад

Российский боец ММА Шлеменко объявил о намерении начать политическую карьеру

Газета.Ruиещё 1

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко заявил о намерении начать политическую карьеру.

Российский боец ММА объявил о намерении начать политическую карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на весь хейт и на нежелание тех, кто грабит нашу страну, я собираюсь заняться политической карьерой и сделать это для людей.

Политика — в моем понимании — не для заработка денег. Поэтому я сейчас занимаюсь карьерой. Но, естественно, я собираю знания для того, чтобы сделать жизнь лучше для себя и для своего народа. И у меня получится, я уверен», — приводит слова Шлеменко «РБК Спорт».

3 декабря Шлеменко проведет поединок с Магомедом Исмаиловым.

26 августа Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу на турнире по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship (RCC). Илич нокаутировал россиянина через 20 секунд после начала первого раунда.

Это поражение стало 14-м для Шлеменко. Всего на его счету 75 боев, в 61 из которых он одержал победу. Один поединок признали несостоявшимся.

MMA,Магомед Исмаилов,Александр Шлеменко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители